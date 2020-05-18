Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый полезный для сердца продукт 

Диана Товсепова 12 часов назад
Доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре сообщила о том, что грецкие орехи являются самым полезным для здоровья сердца продуктом.
Дело в том, что в составе орехов много альфа-линолиевой кислоты.
"Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля", — пояснила доктор Ферре.
При этом орехи обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Ранее "Рамблер" сообщал о напитках полезных для легких.
Народная медицина , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
Найти COVID-19: собаки продемонстрировали уникальные способности по выявлению зараженных
Найти COVID-19: собаки продемонстрировали уникальные способности по выявлению зараженных
В России родился младенец с коронавирусом
В России родился младенец с коронавирусом
Как измерить давление без тонометра
Как измерить давление без тонометра
Ученые нашли точный способ определения срока жизни
Ученые нашли точный способ определения срока жизни
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
00:15
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
Коронавирус
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение