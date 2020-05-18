Назван самый полезный для сердца продукт 

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Доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре сообщила о том, что грецкие орехи являются самым полезным для здоровья сердца продуктом.

Дело в том, что в составе орехов много альфа-линолиевой кислоты.

"Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля", — пояснила доктор Ферре.

При этом орехи обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.