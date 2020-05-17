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Названы напитки, которые помогут защитить легкие от COVID-19 

Диана Товсепова 4 часа назад
Названы напитки, которые спасут легкие от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Пока лекарство от COVID-19 не найдено, эксперты, медики и ученые пытаются найти способы поднять иммунитет или улучшить работоспособность некоторых органов с помощью продуктов и напитков.
Так, многие считают настоящим витаминным зарядом для легких отвар шиповника. Дело в том, что его ягоды содержат аскорбиновую кислоту и соединения, укрепляющие иммунитет.
Чтобы приготовить отвар, нужно залить ягоды шиповника холодной водой, и довести до кипения на медленном огне. Дайте отвару настояться а затем процедите.
Другим отличным напитком, хорошо работающим при пандемии, медики называют чай с имбирем, лимоном и медом. Такой чай содержит массу полезных веществ.
При этом, чай с куркумой способен предотвратить такие заболевания легких, как фиброз, хроническая обструктивная болезнь легких, аллергическая астма.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач спрогнозировал несколько волн коронавируса в РФ.
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Народная медицина , COVID-19
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