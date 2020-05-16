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Врачи ожидают несколько волн коронавируса в России 

Диана Товсепова 52 минуты назад
Врачи ожидают несколько волн коронавируса в России
Фото: depositphotos.com
Россию могут ждать несколько волн заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Соответствующее заявление на телеканале «Россия-1». По его словам, новая коронавирусная инфекция пришла «надолго и всерьез».
С этим согласилась и главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Однако пока преждевременно говорить о новой волне коронавируса, считает она, потому как пока следует наблюдать за текущей динамикой и формированием коллективного иммунитета, а потом уже решать, «как мы будем с вирусом сосуществовать».
При этом ранее Гинцбург рассказывал, что вакцина от коронавируса может появиться уже в августе в РФ, если «все будет по плану и не будет никаких неожиданностей».
Ранее "Рамблер" сообщал о последствиях бессимптомно протекающего COVID-19.
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