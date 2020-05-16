Врачи ожидают несколько волн коронавируса в России 

Россию могут ждать несколько волн заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

Соответствующее заявление на телеканале «Россия-1». По его словам, новая коронавирусная инфекция пришла «надолго и всерьез».

С этим согласилась и главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко . Однако пока преждевременно говорить о новой волне коронавируса, считает она, потому как пока следует наблюдать за текущей динамикой и формированием коллективного иммунитета, а потом уже решать, «как мы будем с вирусом сосуществовать».

При этом ранее Гинцбург рассказывал, что вакцина от коронавируса может появиться уже в августе в РФ, если «все будет по плану и не будет никаких неожиданностей».