Какой сорт чеснока способен побороть COVID-19

Чеснок зачастую советуют добавлять в рацион во время простуды.

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За счет входящих в его состав веществ растение обладает общеукрепляющим, тонизирующим и антиоксидантным эффектом. Он полезен для сердечно-сосудистой системы, давления, работы мозга.

Целительный чеснок может похвастаться обилием витаминов C, B1, B2, B3, B5 и полезных микроэлементов, в числе которых кальций, калий, фосфор, магний, железо и марганец. Неудивительно, что растение пользуется популярностью у многих, даже несмотря на свой особый аромат после употребления.

Но что касается более серьезных и губительных для организма заболеваний? И любой ли сорт чеснока способен препятствовать распространению вирусов в организме?

"Рамблер" расскажет, есть ли смысл закупаться чесноком при коронавирусе и гриппе, и каким именно.

Специалисты Института Доэрти провели исследование, в ходе которого на протяжении полутора лет выращивались и тестировались десятки различных сортов чеснока. В результате выяснилось, что именно австралийский сорт может ограничивать внутреннее распространение COVID-19 и гриппа А (наиболее распространенный). Как оказалось, его экстракты обладают способностью останавливать размножение вирусных клеток в пищеварительной системе за счет своих вирулицидных свойств.

Исследователи отмечают, что наибольшую пользу принесет употребление чеснока в сыром, первоначальном виде. После любой термообработки он потеряет все свои полезные свойства, предупреждают ученые. Самый оптимальный вариант – добавлять растение в салаты или просто есть дольками. Впрочем, это универсальное правило.

Кроме того, чеснок отлично справится с ролью профилактического средства, так как является антиоксидантом, который благоприятно влияет на кишечную флору.