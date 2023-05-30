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Почему болит правый бок

Боль в правом боку — довольно частая жалоба, с которой пациенты приходят на прием к врачу. Этот симптом может указывать на развитие большого количества патологий, поэтому его ни в коем случае нельзя игнорировать.

Почему болит правый бок
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Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал "Рамблеру", почему может болеть правый бок и когда надо незамедлительно вызывать скорую помощь.

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По словам медика, причин болей в боку может быть достаточно много. В этой области расположены печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, восходящий отдел толстого кишечника.

Самые частые причины неприятный ощущений — это боль, связанная с невралгией, мышечная боль, спастическая боль и боль, возникающая ввиду хронических заболеваний. Самое главное — понимать, что боль — это сигнал организма о наличии патологии.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как отметил врач, в нормальном состоянии организма подобный импульс не возникает, поэтому при возникновении симптома необходимо обратиться к врачу и пройти обследования для выявления точной причины проблемы и постановки диагноза.

Если мы говорим, что боль с левой или с правой стороны ограничивается грудной клеткой, речь чаще всего идет о защемлении межреберных нервов. Если боль ниже грудной клетки, в левом или правом боку, скорее всего, она будет связана с проблемами кишечника, у женщин это может быть проблема гинекологического профиля, у людей с заболеванием почек она может быть связана с проблемами камнеобразования. Но стоит помнить, что боль не всегда возникает в зоне пораженного органа. Это может быть отдача нервного импульса на фоне патологии в другой части организма.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

В каких случаях необходимо вызвать скорую помощь?

  • если боль внезапная и очень сильная;
  • боль усиливается;
  • боль сопровождается температурой: это может быть аппендицит, требующий оперативного вмешательства;
  • тошнотой и рвотой: такой симптом часто встречается при камнях в желчном пузыре или язве двенадцатиперстной кишки;
  • в стуле появилась кровь.
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