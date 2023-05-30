Почему болит правый бок

Если мы говорим, что боль с левой или с правой стороны ограничивается грудной клеткой, речь чаще всего идет о защемлении межреберных нервов. Если боль ниже грудной клетки, в левом или правом боку, скорее всего, она будет связана с проблемами кишечника, у женщин это может быть проблема гинекологического профиля, у людей с заболеванием почек она может быть связана с проблемами камнеобразования. Но стоит помнить, что боль не всегда возникает в зоне пораженного органа. Это может быть отдача нервного импульса на фоне патологии в другой части организма.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог