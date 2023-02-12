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36 минут назад

Ученые обнаружили дикие травы, которые подавляют COVID-19

Мира Маркина

Исследователи в Университете Эмори выяснили, что экстракты из цветков золотарника высокого и корневища орлиного папоротника способны подавлять способность COVID-19 заражать живые клетки. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Scientific Reports.

Ученые обнаружили травы, которые подавляют COVID-19
Фото: PxherePxhere

Исследователи подчеркнули, что пытаться использовать эти растения для самолечения коронавируса было бы неэффективно и потенциально опасно: орлиный папоротник ядовит, а активные соединения присутствуют в растениях только в незначительных количествах.

Биологи исследовали более 1800 экстрактов и 18 соединений из библиотеки натуральных продуктов Quave, а также то, как они воздействуют на коронавирус SARS-CoV-2. Наиболее эффективно его подавляли золотарник высокий и папоротник орлиный. Экстракты действовали против альфа-, тета-, дельта- и гамма-штаммов вируса. Оба растения растут Северной Америке, и аборигены используют их как лекарственные средства.

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Для самолечения, подчеркивают исследователи, эти растения применять неэффективно и потенциально опасно. Орлиный папоротник ядовит, а количество активных соединений в растениях недостаточно для качественного лечения.

Ученые планируют выяснить, какие именно механизм и вещества в растительных экстрактах не позволяют вирусу связываться с клетками.

Ранее "Рамблер" писал о лекарствах, которые нельзя принимать при гриппе и коронавирусе.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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