В декабре 2019 года мировые СМИ неспешно публиковали новости о каком-то вирусе, распространяющемся в далеком Китае. Спустя какое-то время все стали говорить об "уханьском коронавирусе,", а чуть позже он проник во все точки планеты и перерос в мировую пандемию.

Все видели ролики из Уханя, где люди умирали на койках и кричали из запертых квартир во время жесткого карантина, но чуть позже Китай дисциплинировано справился с пандемией. Пока в Италии и США не было мест на аппаратах ИВЛ, в Поднебесной уже смогли обуздать вирус и весь мир восхищался тактикой страны.

Однако сейчас, спустя два года, в Китае снова вспышка коронавируса. Клиники работают на пределе, машин скорой помощи не хватает, смертность растет с каждым днем. Смотрите видео, чтобы узнать, что творится в Китае к концу 2022-го, спустя три года после первой вспышки в Ухане.