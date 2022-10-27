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2 часа назад

В РФ уже можно привиться от COVID назальной вакциной

Диана Товсепова

Москвичам уже можно будет привиться от коронавируса назальной вакциной «Спутник». Вакцина уже появилась в медучреждениях и доступна для жителей старше 18 лет. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В РФ уже можно привиться от COVID назальной вакциной
Фото: PxherePxhere

Защититься о коронавируса с помошью назальной вакцины москвичи смогут во всех городских пунктах вакцинации. Это происходит в Троицкой городской больнице, по записи в некоторых городских поликлиниках и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе.

Ркаова объяснила, что назальная вакцина “Спутник” — это двухкомпонентный “Спутник V”. Дозировка такая же, а изменился только способ ее введения.

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Так, назальная вакцина вводится с помощью особого распылителя через носовую полость. Ею можно вакцинироваться и первично, и вторично. Процедура двухэтапная и длится 21 день.

Ранее мы писали о новых вариантах COVID-19.

Коронавирус,Анастасия Ракова,
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