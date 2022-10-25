Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
6 минут назад

Иммунолог Крючков предупредил о новых вариантах COVID-19

Мария Иглина

Иммунолог Николай Крючков заявил, что на сегодняшний день наблюдается мутация коронавируса в вариантах ВА.4 и ВА.5 омикрон-линии. Однако при этом не исключены мутации других штаммов. Подробнее об этом специалист рассказал в беседе с "Лентой.ру".

Иммунолог предупредил о новых вариантах COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крючков отметил, что появляется много новых вариантов внутри омикрон-линии, они отличаются большей заразностью и адаптацией к иммунитету:

"Пока мы видим мутации внутри омикрон-линии с плавным увеличением заразности. В частности, есть новые генерации в вариантах ВА.4 и ВА.5 — там появлялись и распространялись новые усиленные подлинии омикрона".

У летучих мышей в РФ нашли новый коронавирус

Сейчас ситуация с коронавирусом, по словам эксперта, более или менее стабильная, однако сохраняется вероятность выхода мутаций на другую линию, например, на дельту.

Ранее вирусолог раскрыл самые редкие симптомы коронавируса.

Коронавирус,Николай Крючков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители