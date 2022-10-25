Иммунолог предупредил о новых вариантах COVID-19

Иммунолог Николай Крючков заявил, что на сегодняшний день наблюдается мутация коронавируса в вариантах ВА.4 и ВА.5 омикрон-линии. Однако при этом не исключены мутации других штаммов. Подробнее об этом специалист рассказал в беседе с "Лентой.ру".