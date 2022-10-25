Иммунолог предупредил о новых вариантах COVID-19

Иммунолог Николай Крючков заявил, что на сегодняшний день наблюдается мутация коронавируса в вариантах ВА.4 и ВА.5 омикрон-линии. Однако при этом не исключены мутации других штаммов. Подробнее об этом специалист рассказал в беседе с "Лентой.ру".
Крючков отметил, что появляется много новых вариантов внутри омикрон-линии, они отличаются большей заразностью и адаптацией к иммунитету:
"Пока мы видим мутации внутри омикрон-линии с плавным увеличением заразности. В частности, есть новые генерации в вариантах ВА.4 и ВА.5 — там появлялись и распространялись новые усиленные подлинии омикрона".
Сейчас ситуация с коронавирусом, по словам эксперта, более или менее стабильная, однако сохраняется вероятность выхода мутаций на другую линию, например, на дельту.