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2 часа назад

Nature: тяжелый COVID-19 вызывают определенные гены

Мира Маркина

Тяжесть протекания COVID-19 зависит от генетических факторов, сообщают ученые Рокфеллеровского университета. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Определен ген, вызывающий тяжелое течение COVID-19
Фото: unsplashunsplash

Специалисты рассказали, что большинство людей являются обладателями гена APOE3, некоторые (примерно у 40%) — носители как минимум одной копии формы APOE2 или APOE4, белки которых отличаются от APOE3 одной или двумя аминокислотами. При этом носители гена APOE4, согласно исследованиям, чаще подвержены развитию болезни Альцгеймера.

Последнее исследование ученых Рокфеллеровского университета, проведенное на мышах, показало, что грызуны, обладающие вариантами генов АРОЕ2 или АРОЕ4, более подвержены смертности при заражении коронавирусной инфекцией. Их иммунный ответ был подавлен и выживали они реже, чем их сородичи с более распространенным геном АРОЕ3.

Ученые заявили, что и люди, являющиеся носителями генов АРОЕ2 или АРОЕ4 на протяжении пандемии коронавируса умирали более часто, по сравнению с теми, у кого был обнаружен ген АРОЕ3.

Носителями двух копий APOE2 или APOE4 являются, по оценке ученых, около 3% людей в мире.

Ранее российские ученые нашли новое потенциальное лекарство COVID-19.

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