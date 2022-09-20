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1 час назад

Российские ученые нашли новое потенциальное лекарство COVID-19

Диана Товсепова

Российские ученые обнаружили, что органическое соединение сален способно стать потенциальным средством от COVID-19. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки.

Российские ученые нашли новое потенциальное лекарство COVID-19
Фото: PxherePxhere

Сален способен стабилизировать металлы в различных степенях окисления и, как оказалось, эффективно связывать ряд белков SARS-CoV-2. Такой вывод сделали ученые Уральского федерального университета (УрФУ),

В ходе исследований наилучшие результаты были получены для неструктурного белка nsp14, защищающего вирус от разрушения. А это значит, что сален потенциально может лечить коронавирус.

Для разработки полноценного препарата на его основе, ученые должны провести еще целый ряд исследований и выяснить, как организм человека будет реагировать на препарат.

Ранее мы писали о самых опасных симптомах коронавируса.

Коронавирус,
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