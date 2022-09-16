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4 часа назад

Терапевт Чудаков посоветовал проверять кровь на свертываемость после COVID-19

Мира Маркина

Семейный врач Сергей Чудаков в разговоре с RT рекомендовал переболевшим COVID-19 дважды в год проверять свертываемость крови. Это необходимо из-за повышенного риска тромбообразования:

Терапевт предупредил о повышенном риске тромбоза после COVID-19
Фото: unsplashunsplash

"COVID-19 имеет выраженное влияние на свёртываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов".

Эксперт подчеркнул, что опасность вируса постепенно снижается, однако его заразность все еще повышена.

Ранее "Рамблер" рассказывал, где сдать тест на коронавирус бесплатно в Москве.

Коронавирус,Сергей Чудаков,
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