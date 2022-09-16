Терапевт предупредил о повышенном риске тромбоза после COVID-19

Семейный врач Сергей Чудаков в разговоре с RT рекомендовал переболевшим COVID-19 дважды в год проверять свертываемость крови. Это необходимо из-за повышенного риска тромбообразования:
"COVID-19 имеет выраженное влияние на свёртываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов".
Эксперт подчеркнул, что опасность вируса постепенно снижается, однако его заразность все еще повышена.
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