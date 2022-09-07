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3 часа назад

Сценарий может измениться: врач из "Красной зоны" рассказала о  COVID-19

Мария Каткова

Врач из Уфы Хадижат Адазиева, которая работает в "Красной зоне", рассказала, на какие симптомы жалуются госпитализированные с коронавирусом в новую волну. Об этом сообщает "Молодежная газета".

Она отметила, что пока что считает идущую волну коронавируса самой легкой из всех, однако она не исключает возможности, что все может очень быстро измениться. Также она отметила, что пациенты жалуются на симптомы ОРВИ, боль в суставах и расстройства ЖКТ.

Ранее сообщалось, что в России создана новая вакцина от коронавируса.

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