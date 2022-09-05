Вирусолог: России грозит "широкий" пик волны COVID-19

Вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Ura.ru предсказал "широкий" пик волны COVID-19 в России. По словам эксперта, всему виной распространение новых видов омикрон-штамма.

"Мы говорили, что где-то к началу осени будет подъем, что и случилось. Но насколько это будет быстро уходить, трудно сказать",

По мнению Чумакова, в крупных городах спад волны COVID-19 начнется в середине сентября и продлится месяц. Врач подчеркнул, что в России будет "длинный хвост" заболеваемости в отдаленных российских регионах, в связи с чем волна инфекции может продлиться до октября.