Вирусолог назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

"На основании того, что происходит в других странах, это [подъем] занимает примерно месяц с небольшим. У нас начался подъем в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик. Как потом поведет себя вирус после пика — это в разных местах [происходит] по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она, все-таки, тянется. Как пойдет у нас, сказать трудно".