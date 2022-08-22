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2 часа назад

Вирусолог назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

Мира Маркина

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн раскрыл сроки, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19. Его слова приводит ТАСС.

Вирусолог назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Фото: unsplashunsplash

По мнению Альтштейна, пик придется на конец августа-начало сентября:

"На основании того, что происходит в других странах, это [подъем] занимает примерно месяц с небольшим. У нас начался подъем в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик. Как потом поведет себя вирус после пика — это в разных местах [происходит] по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она, все-таки, тянется. Как пойдет у нас, сказать трудно".

Как отметил эксперт, количество случаев заражения в сутки в России может подняться до 70 тысяч.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России создана новая вакцина от коронавируса.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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