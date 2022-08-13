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2 часа назад

Спрогнозировано распространение штамма “кентавр” в России

Мира Маркина

“Кентавр” – подвид омикрон-штамма, впервые обнаруженный в Индии. О том, как будет распространяться BA.2.75 в нашей стране, ТАСС рассказал Виталий Зверев, научный руководитель ФГБНУ Мечникова.

Спрогнозировано распространение штамма “кентавр” в России
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт предположил, что скорость и специфика распространения “кентавра” будут зависеть от степени сохранности иммунитета у пациентов, перенесших другие линии омикрона.

По мнению специалиста, пока в масштабах популяции иммунитет сохраняется ввиду инфицирования россиян другими штаммами COVID-19. Поскольку участки РНК, работающие на иммунный ответ, не претерпели серьезных изменений, поэтому вероятность заболеть и “кентавром” снижена.

Однако предположить, как долго будет сохраняться этот коллективный иммунитет, собеседник агентства отказался.

Ранее “Рамблер” рассказывал, что известно на сегодняшний день о штамме коронавируса “русский дельтакрон”.

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