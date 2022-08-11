“Русский дельтакрон”: что известно о новом штамме COVID-19

11 августа в СМИ появилась информация об открытии российскими учеными нового штамма COVID-19. Почему в мировом сообществе его назвали “русским” и стоит ли его опасаться, читайте в статье “Рамблера”.

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Ученые продолжают изучать поведение вируса, который стал причиной мировой пандемии, анализируя геномные данные. И совсем недавно исследователи из Института гриппа имени Смородинцева обнаружили, что в Санкт-Петербурге появился гибридный штамм COVID-19 – “дельтакрон”. Если в начале июля ученые сомневались, нет ли ошибки в полученных данных, то теперь они с уверенностью заявляют о возникновении еще одного варианта SARS CoV-2.

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“Дельтакрон” назвали “русским”, поскольку нигде в мире пока не было зафиксировано появление подобного гибридного штамма. Пока его распространенность невелика: известно о шести пациентах с “дельтакроном” – пяти в Санкт-Петербурге и одном в Москве. Инфицированные перенесли заболевание легко. В Роспотребнадзоре заявили, что никому из пациентов не понадобилась госпитализация.

Уникальность “русского дельтакрона” еще и в том, что он сочетает в себе фрагменты двух штаммов, которые были обнаружены ранее. Особого внимания заслуживает факт: “дельта” практически исчезла, вытесненная “омикроном”. Но в новом штамме есть фрагменты этого варианта коронавируса.

Напомним, штамм “дельта” впервые выявили в октябре 2020 года в Индии. Он характеризовался следующими симптомами:

кашлем, насморком, чиханием

охриплостью, болью в горле

ознобом

потерей или искажением обоняния/вкуса

упадком сил

“Индийский штамм” стал чаще поражать детей и молодых взрослых, при этом риски госпитализации возросли. Инкубационный период сократился до пяти дней. “Дельта” также характеризовался высокой смертностью.

Однако в ноябре 2021 года его вытеснил “омикрон” – штамм, обнаруженный в Южной Африке. Он имел большее количество мутаций, выяснили ученые, и вероятнее всего, появился в организме человека с длительной инфекцией. “Омикрон” отмечался высокой контагиозностью, но более легким течением у невакцинированных и не имеющих иммунитета пациентов. У тех, кто успел сделать прививку или переболеть, риск госпитализации был выше. Исключение – бустер.

Ученым только предстоит выяснить, насколько опасен “русский дельтакрон” и может ли он вытеснить иные штаммы, как это уже было в истории пандемии COVID-19. Пока в пресс-службе Роспотребнадзора сделали следующее заявление:

“В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью. Появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов”.