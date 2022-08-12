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3 часа назад

Гинцбург рассказал о будущей вакцине против трех видов «омикрона»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученые создали обновленную вакцину «Спутник V» против трех новых видов «омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). Об этом сообщает РБК.

По его словам, как будут проходить испытания пока неизвестно. Однако это может занять до полугода. И за это время вполне может развиться новый штамм коронавируса.

Решить эту проблему можно за счет изменения текущих правил. Ученый предлагает не регистрировать новую вакцину, а изменить антигенный штамм в уже существующий. Тогда процесс займет всего месяц.

По словам Гинцбурга, новая вакцина нужна, чтобы вирусная нагрузка «омикрона» BA.5 упала в десять раз.

До этого мы рассказывали, что ждать от нового штамма коронавируса.

Коронавирус,Видео,Александр Гинцбург,
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