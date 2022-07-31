Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
14 минут назад

Что ждать от нового штамма коронавируса

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Заболеваемость коронавирусом снова растет. Все больше вопросов вызывают появление нового штамма и актуальность вакцинации. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, чего ждать от коронавируса на этот раз.

Что ждать от нового штамма коронавируса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как и ожидалось, коронавирус меняется. С точки зрения биологии и эволюции можно ожидать, что каждый штамм коронавируса будет постепенно легче и легче переноситься, потому что вирусу выгоднее не убивать человека, а, наоборот, чтобы было меньше симптомов и люди выходили «в свет», распространяя болезнь дальше.

Видео дня
Поэтому вирус выгоднее сосуществовать с человеком. То есть мы должны в идеале видеть другую картину. Но иногда на пути эволюции вирусы проходят путь «усложнения», и они становятся еще более опасными, и поэтому куда нас заведет новый штамм - непонятно.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Новый штамм, скорее всего, пришел из Индии. Сейчас усложняется диагностика: происходят мутации, и выделять антиген вируса становится тяжелее, приходится разрабатывать новые тест-системы. Если говорить про лечение, то нужно понимать, что оно осталось тем же самым.

Это изоляция, постельный режим или домашний режим, дыхательная гимнастика для легких (в случае легкого течения болезни), обильный питьевой режим, ограничение углеводов и акцент на овощи и фрукты, противовирусные препараты, витаминотерапия. При ухудшении состояния пациента – госпитализация и наблюдение врача, а также назначение антибиотиков широкого спектра действия. Хотелось бы еще отметить вакцинацию. Но вакцины, разработанные для первых штаммов, чуть менее эффективны для новых штаммов. Но вакцина остается хорошим способом защиты: вакцинированные люди болеют, но гораздо легче.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Симптоматика коронавируса сейчас немного видоизменилась: это высокая температура (часто 39), быстрое начало заболевания, патология ЖКТ (рвота, тошнота), реже стали болеть глазные яблоки, но чаще стала наблюдаться потеря обоняния.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители