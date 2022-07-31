Что ждать от нового штамма коронавируса

Заболеваемость коронавирусом снова растет. Все больше вопросов вызывают появление нового штамма и актуальность вакцинации. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, чего ждать от коронавируса на этот раз.
Как и ожидалось, коронавирус меняется. С точки зрения биологии и эволюции можно ожидать, что каждый штамм коронавируса будет постепенно легче и легче переноситься, потому что вирусу выгоднее не убивать человека, а, наоборот, чтобы было меньше симптомов и люди выходили «в свет», распространяя болезнь дальше.
Новый штамм, скорее всего, пришел из Индии. Сейчас усложняется диагностика: происходят мутации, и выделять антиген вируса становится тяжелее, приходится разрабатывать новые тест-системы. Если говорить про лечение, то нужно понимать, что оно осталось тем же самым.
Симптоматика коронавируса сейчас немного видоизменилась: это высокая температура (часто 39), быстрое начало заболевания, патология ЖКТ (рвота, тошнота), реже стали болеть глазные яблоки, но чаще стала наблюдаться потеря обоняния.