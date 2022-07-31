Что ждать от нового штамма коронавируса

Заболеваемость коронавирусом снова растет. Все больше вопросов вызывают появление нового штамма и актуальность вакцинации. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, чего ждать от коронавируса на этот раз.

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Как и ожидалось, коронавирус меняется. С точки зрения биологии и эволюции можно ожидать, что каждый штамм коронавируса будет постепенно легче и легче переноситься, потому что вирусу выгоднее не убивать человека, а, наоборот, чтобы было меньше симптомов и люди выходили «в свет», распространяя болезнь дальше.

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Поэтому вирус выгоднее сосуществовать с человеком. То есть мы должны в идеале видеть другую картину. Но иногда на пути эволюции вирусы проходят путь «усложнения», и они становятся еще более опасными, и поэтому куда нас заведет новый штамм - непонятно.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Новый штамм, скорее всего, пришел из Индии. Сейчас усложняется диагностика: происходят мутации, и выделять антиген вируса становится тяжелее, приходится разрабатывать новые тест-системы. Если говорить про лечение, то нужно понимать, что оно осталось тем же самым.

Это изоляция, постельный режим или домашний режим, дыхательная гимнастика для легких (в случае легкого течения болезни), обильный питьевой режим, ограничение углеводов и акцент на овощи и фрукты, противовирусные препараты, витаминотерапия. При ухудшении состояния пациента – госпитализация и наблюдение врача, а также назначение антибиотиков широкого спектра действия. Хотелось бы еще отметить вакцинацию. Но вакцины, разработанные для первых штаммов, чуть менее эффективны для новых штаммов. Но вакцина остается хорошим способом защиты: вакцинированные люди болеют, но гораздо легче.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.