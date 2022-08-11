Раскрыты курорты, где больше шансов заразиться COVID-19

Иммунолог Николай Крючков рассказал о популярных курортах, где велика вероятность заразиться COVID-19. Об этом сообщают "Известия".

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По словам врача, с осторожностью следует отнестись к отдыху в Турции, Крыму и Краснодарском крае. Опасаться стоит не пляжей, а закрытых помещений вроде ночных клубов, ресторанов и общественного транспорта:

"Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растет заболеваемость коронавирусом".

Чтобы обезопасить себя, Крючков посоветовал носить маски в местах большого скопления людей, а также обрабатывать руки антисептиком. Кроме того, специалист рекомендовал пройти ревакцинацию перед отпуском, чтобы даже в случае заражения была возможность перенести заболевание легко.

По словам иммунолога, лучше всего прививаться за две-три недели до поездки.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что коронавирус может навредить мозгу.