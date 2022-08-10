В Москве выявили 8608 случаев коронавируса

За сутки в Москве выявили 8608 инфицированных коронавирусом, 18 человек умерли. Об этом сообщается на портале оперативного штаба стопкоронавирус.рф.

Всего госпитализировано 379 человек. Выздоровели 6 022 человек.

Сутками ранее в Москве выявили 4781 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии коронавсируса в столице выявили 2877323 случаев COVID-19. За все время выздоровели 2 651 404 человека, скончалось 44 618 человек.