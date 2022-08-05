Вирусолог объяснил, как сейчас проявляется COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков прокомментировал симптомы COVID-19, которые чаще всего возникают у пациентов на фоне роста заболеваемости. Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, чаще всего коронавирус проявляется как обычный ОРВИ. Но в некоторых случаях может перейти в тяжелую форму.
«Это типичные ОРВИ-симптомы, которые вы бы получили и при других сезонных вирусных инфекциях. Это боль в горле, отек, насморк. Как возможно более тяжелое течение, это температура. Это симптомы для тех людей, которые так или иначе либо болели, либо вакцинировались», — сказал Павел Волчков.
Опасности подвержены люди, которые не иммунизировались против коронавируса, так как болезнь может протекать тяжелее и длиться дольше.
«Эти люди могут болеть гораздо серьезнее. У них может развиваться более высокая длительная температура, с большей вероятностью может образовываться легочная пневмония, боль в теле», — добавил собеседник агентства.
До этого мы рассказывали, что утренний кашель может быть признаком опасного заболевания.