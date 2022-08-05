Вирусолог объяснил, как сейчас проявляется COVID-19

«Это типичные ОРВИ-симптомы, которые вы бы получили и при других сезонных вирусных инфекциях. Это боль в горле, отек, насморк. Как возможно более тяжелое течение, это температура. Это симптомы для тех людей, которые так или иначе либо болели, либо вакцинировались», — сказал Павел Волчков.