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3 часа назад

Вирусолог объяснил, как сейчас проявляется COVID-19

Даша Краснова

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков прокомментировал симптомы COVID-19, которые чаще всего возникают у пациентов на фоне роста заболеваемости. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, чаще всего коронавирус проявляется как обычный ОРВИ. Но в некоторых случаях может перейти в тяжелую форму.

«Это типичные ОРВИ-симптомы, которые вы бы получили и при других сезонных вирусных инфекциях. Это боль в горле, отек, насморк. Как возможно более тяжелое течение, это температура. Это симптомы для тех людей, которые так или иначе либо болели, либо вакцинировались», — сказал Павел Волчков.

Опасности подвержены люди, которые не иммунизировались против коронавируса, так как болезнь может протекать тяжелее и длиться дольше.

«Эти люди могут болеть гораздо серьезнее. У них может развиваться более высокая длительная температура, с большей вероятностью может образовываться легочная пневмония, боль в теле», — добавил собеседник агентства.

До этого мы рассказывали, что утренний кашель может быть признаком опасного заболевания.

Коронавирус,Видео,Павел Волчков,
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