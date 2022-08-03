Число зараженных коронавирусом в России резко выросло

В России наблюдается резкий рост людей, зараженных коронавирусом. Это следует из ежедневных данных Оперативного штаба.

Так, за последние сутки число людей, получивших положительный тест на коронавирус, выросло на пять тысяч человек. По данным оперативного штаба, 2 августа, во вторник, число инфицированных 9 560 человек, а 3 августа, в среду, их число достигло 14 638 человек.

Резкий рост коронавируса прокомментировал терапевт Денис Прокофьев. Он утверждает, что резкий рост заболевших был ожидаем, как и подъем заболеваемости в сезон ОРВИ. Кроме того, для коронавируса характерен всплеск к концу лета, в начале осени и зимой.

"Основной плюс заключается в том, что вирус протекает гораздо легче, в большинстве случаев без вирусного поражения. Возможно, будут дополнительные мутации, сейчас есть мутация "кентавр". Она достаточно легкая, проходит как обычная ОРВИ. Но, как будет изменяться вирус, сказать сложно" Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Также причиной подъема заболеваемости терапевт называет сезон отпусков, так как люди переезжают между регионами и обмениваются вирусами. Он советует задуматься о вакцинации уже сейчас, так как пик заболеваемости еще не наступил.

"Сейчас все идет в плановом режиме, но к середине августа и началу сентября мы ждем максимальный пик, так как туристы вернутся из отпусков. Очень надеюсь, что не будет более сложной мутации вируса" Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"