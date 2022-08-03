Число зараженных коронавирусом в России резко выросло

В России наблюдается резкий рост людей, зараженных коронавирусом. Это следует из ежедневных данных Оперативного штаба.
Так, за последние сутки число людей, получивших положительный тест на коронавирус, выросло на пять тысяч человек. По данным оперативного штаба, 2 августа, во вторник, число инфицированных 9 560 человек, а 3 августа, в среду, их число достигло 14 638 человек.
Резкий рост коронавируса прокомментировал терапевт Денис Прокофьев. Он утверждает, что резкий рост заболевших был ожидаем, как и подъем заболеваемости в сезон ОРВИ. Кроме того, для коронавируса характерен всплеск к концу лета, в начале осени и зимой.
Также причиной подъема заболеваемости терапевт называет сезон отпусков, так как люди переезжают между регионами и обмениваются вирусами. Он советует задуматься о вакцинации уже сейчас, так как пик заболеваемости еще не наступил.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о росте заразности коронавируса.