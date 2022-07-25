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4 часа назад

Эксперт оценил эффективность «Спутника» против «кентавра»

Мира Маркина

Директор Института вирусологии ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов объяснил в интервью ТАСС, почему вакцинация и ревакцинация при появлении подвида омикрона «кентавр» (BA.2.75) остается обязательной.

Эксперт оценил эффективность «Спутника» против «кентавра»
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, существующие тест-системы легко выявляют зараженных новым подвидом омикрона. Более того, придумывать новую вакцину для того, чтобы защитить население от угрозы COVID-19, не нужно.

«Спутник» направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса», – объяснил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу. И со временем, когда летальный исход вследствие инфицирования станет редким явлением, COVID-19 станет частью диагноза ОРЗ.

Ранее мы писали о том, стоит ли опасаться чумы в России.

Коронавирус,Александр Шестопалов,
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