В Москве выявили пять человек, зараженных подвидом коронавируса "кентавр". Об этом сообщил Роспотребнадзор:

"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон". <...> У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет".

По данным экспертов, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 – 51,67%, к геноварианту "дельта" – 0,73%.

Ранее о выявлении таких случаев в ведомстве не сообщали.