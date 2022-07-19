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2 часа назад

Ученые подтвердили недолговечность защиты от коронавируса

Мира Маркина

Ученые Университета Северной Каролины доказали, что эффективная защита от коронавируса недолговечна. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что риск прорывных инфекций, при которых человек заражается, несмотря на вакцинацию, зависит от типа вакцины. Современные мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) гарантируют наибольшую продолжительность защиты, которая почти в три раза превышает продолжительность иммунного ответа после естественной инфекции, а также после вакцин Johnson & Johnson и Oxford-AstraZeneca.

Как отмечают авторы статьи, мРНК вакцины обеспечивают самый высокий уровень антител. Однако, чтобы эффект был долговечный, необходима дополнительная стимуляция бустерными дозами вакцин, которые способствует ответу антител на новые штаммы коронавируса, появляющиеся в ходе естественной эволюции.

По данным ученых, SARS-CoV-2 похож на эндемичные коронавирусы, взывающие сезонные простуды. Даже если у человека есть иммунитет к более ранним штаммам эндемичных коронавирусов, он все равно может заразиться новым штаммом сезонных вирусов. Вот почему в борьбе с коронавирусом крайне важна модификация вакцин и дополнительная вакцинация.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России приостановили производство вакцин от коронавируса.

Коронавирус,Видео,Pfizer,
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