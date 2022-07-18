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1 час назад

Раскрыты главные признаки постковидного синдрома

Даша Краснова

Ученые Университета Южной Калифорнии показали, что у 23% людей, инфицированных COVID-19, развиваются затяжные симптомы коронавирусной инфекции. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Раскрыты главные признаки постковидного синдрома
Фото: unsplash.com/@h_trautmaunsplash.com/@h_trautma

В исследовании приняли участие 308 человек, инфицированных коронавирусом. Они были опрошены за месяц до заражения, в первые дни после заражения и 12 недель спустя. После учета ранее существовавших симптомов около 23 процентов участников сообщили, что у них появились новые симптомы во время инфекции. Это соответствует определению длительного COVID-19.

Наиболее стойкими симптомами оказались головная боль, насморк или заложенность носа, боли в животе, усталость, диарея. При этом ожирение, головная боль и боль в горле, а также выпадение волос во время заражения являлись прогностическими факторами длительного COVID-19. Зато диабет или курение не влияют на долговременные симптомы.

SARS-CoV-2 обычно представляет собой острое заболевание и длится трех недель, но у некоторых людей симптомы длятся месяцы или дольше.

До этого мы рассказывали, когда начнется новая волна коронавируса в России.

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