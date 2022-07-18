Стало известно, когда в России ожидается пик COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом случится в конце лета. Об этом заявил главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов. Об этом сообщают "Известия".

«Первый подъем заболеваемости произойдет, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам», — рассказал эксперт.

По словам Сапронова, следующий пик случится в районе сентября-октябре или ранее — в конце августа-начале сентября. Это связано с возвращением отдыхающих.