Москвичам рекомендуют носить маски в закрытых общественных помещениях

В связи с ростом новых случаев COVID-19, москвичам рекомендуют снова носить маски в закрытых общественных помещениях. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за историю пандемии. Рост связан с распространением подштамма "Омикрона".
"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей", — отметили в Оперштабе.
Ранее мы писали о том, что в Роспотребнадзоре ждут всплеска заболеваемости.