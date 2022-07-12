Москвичам рекомендуют носить маски в закрытых общественных помещениях

"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей", — отметили в Оперштабе.