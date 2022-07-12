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2 часа назад

Москвичам рекомендуют носить маски в закрытых общественных помещениях

Диана Товсепова

В связи с ростом новых случаев COVID-19, москвичам рекомендуют снова носить маски в закрытых общественных помещениях. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за историю пандемии. Рост связан с распространением подштамма "Омикрона".

"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей", — отметили в Оперштабе.

Ранее мы писали о том, что в Роспотребнадзоре ждут всплеска заболеваемости.

Коронавирус,Видео,Роспотребнадзор,
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