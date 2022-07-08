В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов допустил рост заболеваемости COVID-19 в России. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам биолога, рост заболеваемости вызван двумя причинами. В первую очередь, появились новые варианты вируса. Также началось постепенное ослабление иммунитета у тех, кто давно привился или переболел.

«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — сказал Семенов.

Пока необходимости вводить какие-либо ограничения в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет, так как ситуация находится под контролем.