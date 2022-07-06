Иммунолог назвал дату новой волны COVID

Иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что в России стоит ждать новую волну заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Он отметил, что рост инфицированных фиксируется по всей Европе. В Италии он произошел раньше из-за того, что там отменили ограничения.

«Во всех этих государствах больше 1 тысячи зараженных на миллион, это очень много»

Он спрогнозировал такую же вспышку заболевания в России. Так как процессы в нашей стране запаздывают, заболеваемость вырастет позже, но уже небольшой рост зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.

«С учетом того, что Россия запаздывает где-то на месяц, то уже на конец июля-август может прийтись значительный рост. В сентябре же для вируса вообще будет максимально благоприятная обстановка и возможна мощная вспышка»