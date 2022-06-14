Вспышки в барах: ковид снова быстро расползается по Китаю

К лету 2022 года человечество, казалось бы, научилось жить с коронавирусом. Пандемия хоть и никуда не делась, но уже не занимает большинство новостей в мировых СМИ.

Правда пока во многих странах снимают все коронавирусные ограничения на въезд, в Китае, откуда в 2019 году ковид начал свое шествие по миру, снова трубят о вспышках заболеваемости.

На этот раз вспышка болезни началась в одном из пекинских баров. Власти уже забили тревогу. Смотрите видео о новой вспышке коронавируса в КНР.