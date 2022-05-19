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1 час назад

Как понять, что вы переболели коронавирусом бессимптомно

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Как только началась пандемия коронавируса, стало понятно, что часть людей переносит заболевание бессимптомно. Больные могут быть переносчиками вируса COVID-19, однако сами не испытывать проблем с дыханием, повышения температуры или ухудшения состояния.

Как понять, что вы переболели коронавирусом бессимптомно
Фото: unsplash.comunsplash.com

Даже если человек переболел без симптомов, это не значит, что не будет последствий — так называемого «долгого» ковида. Как понять, что вы уже переболели? «Рамблер» задал этот вопрос врачу Денису Прокофьеву.

После перенесенного ковида должны быть антитела.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Чтобы понять, бессимптомно переболел человек или нет, можно сдать тест.

Антитела бывают двух видов: IgM и IgG. Первые показывают острую фазу, вторые — хроническую.

Если человек перенес ковид бессимптомно, у него должны быть сформированы вторые антитела (а иногда и первые). Если у человека высокий титр антител, значит, он перенес ковид.

Я бы рекомендовал сдать и флюорографию, чтобы убедиться, не перенес ли человек пневмонию на ногах.

Признаки перенесенного ковида — появление одышки, кашель, быстрая утомляемость, скачки артериального давления, повышенное потоотделение во сне. Такое случается, когда человек переносит болезнь на ногах.

Все это остаточные явления. Даже бессимптомное развитие будет приводить к развитию таких «долгоковидных» осложнений.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgOovUD6uQ11MJGtaJeFWofR_3Ma6HvniKeb8zraEGbXN5fA/viewform?embedded=true
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