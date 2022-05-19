Как понять, что вы переболели коронавирусом бессимптомно

Как только началась пандемия коронавируса, стало понятно, что часть людей переносит заболевание бессимптомно. Больные могут быть переносчиками вируса COVID-19, однако сами не испытывать проблем с дыханием, повышения температуры или ухудшения состояния.

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Даже если человек переболел без симптомов, это не значит, что не будет последствий — так называемого «долгого» ковида. Как понять, что вы уже переболели? «Рамблер» задал этот вопрос врачу Денису Прокофьеву.

После перенесенного ковида должны быть антитела. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Чтобы понять, бессимптомно переболел человек или нет, можно сдать тест.

Антитела бывают двух видов: IgM и IgG. Первые показывают острую фазу, вторые — хроническую.

Если человек перенес ковид бессимптомно, у него должны быть сформированы вторые антитела (а иногда и первые). Если у человека высокий титр антител, значит, он перенес ковид.

Я бы рекомендовал сдать и флюорографию, чтобы убедиться, не перенес ли человек пневмонию на ногах.

Признаки перенесенного ковида — появление одышки, кашель, быстрая утомляемость, скачки артериального давления, повышенное потоотделение во сне. Такое случается, когда человек переносит болезнь на ногах.

Все это остаточные явления. Даже бессимптомное развитие будет приводить к развитию таких «долгоковидных» осложнений.