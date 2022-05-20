Что происходит с коронавирусом в странах СНГ: видео

В мае Министерство здравоохранения предупредило о возможном риске роста заболеваемости в России. По мнению главы ведомства Михаила Мурашко, в 2022 году россияне могут столкнуться с новой вспышкой COVID 19. Произойти это может из-за снижения коллективного иммунитета к коронавирусу. Как полагает министр, для решения проблемы должно объединиться все общество.

В первую очередь, речь о вакцинации. По словам Михаила Мурашко, чтобы предупредить рост заболеваемости ревакцинацию стоит сделать уже сейчас. Кроме того, следует проводить необходимую профилактику.

В то же время в странах СНГ продолжают бороться с коронавирусом. Смотрите видео о том, как обстоят дела с пандемией COVID в соседних государствах.