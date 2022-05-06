В конце 2019 года сводки всех мировых СМИ пестрили сообщениями о новом "китайском коронавирусе". Сначала многие восприняли его как далекий вирус, который "точно до нас не дойдет". Однако, кадры с провинции Ухань, откуда начал шествие по миру COVID-19, ужаснули всех — запертые в квартирах люди, толпы на очередях к койкам и кричащие слова поддержки из окон граждане.

Однако пока вирус шагал по другим странам и буквально обездвиживал целые города, в Китае принимали серьезные четкие меры — жесткий карантин, повсеместные тестирования, проверка температуры на каждом шагу, а затем и вакцинация. Спустя месяцы, казалось бы, китайцы своей дисциплиной победили сам коронавирус, но вот уже 2022 год и снова сообщения о вспышках вируса в КНР.

За сутки в столице Китая выявляют около 50 случаев заражения коронавирусом — для этой страны такая цифра означает усиление ограничений. 44 станции метро в Пекине уже закрыты. Смотрите видео, чтобы узнать, как COVID держит в страхе Пекин и какие меры предпринимают власти.