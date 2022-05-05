Врач предупредила о непоправимом последствии COVID

После перенесенного коронавируса пациент может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва. Об этом страшном последствии рассказала терапевт, врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко изданию Ura.ru .

По словам специалиста, не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое приводит к ухудшению остроты зрения и полной слепоте. В таком случае шансы на удачный исход зависят от того, как скоро человек обратиться за медицинской помощью.