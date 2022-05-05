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11 минут назад

Врач предупредила о непоправимом последствии COVID

Диана Товсепова

После перенесенного коронавируса пациент может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва. Об этом страшном последствии рассказала терапевт, врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко изданию Ura.ru.

Врач предупредила о непоправимом последствии COVID
Фото: PxherePxhere

«Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса», — объяснила Божко.

По словам специалиста, не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое приводит к ухудшению остроты зрения и полной слепоте. В таком случае шансы на удачный исход зависят от того, как скоро человек обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы писали о риске развития диабета после коронавируса.

Коронавирус,Светлана Божко,
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