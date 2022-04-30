В Минздраве заявили о риске развития диабета после коронавируса

После перенесенного COVID-19 у человека существует высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко предупредил том, что после коронавируса есть риск развития ряда заболеваний после COVID-19 и призвал не дожидаться проявления осложнений, а прививаться от вируса.
«Появляются и аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета первого типа», — заявил глава Минздрава.
Поэтому россиян призвали не дожидаться проявления осложнений, а прививаться или ревакцинироваться.
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