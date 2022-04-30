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2 часа назад

В Минздраве предупредили о риске развития диабета после коронавируса

Диана Товсепова

После перенесенного COVID-19 у человека существует высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Минздраве заявили о риске развития диабета после коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Мурашко предупредил том, что после коронавируса есть риск развития ряда заболеваний после COVID-19 и призвал не дожидаться проявления осложнений, а прививаться от вируса.

«Появляются и аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета первого типа», — заявил глава Минздрава.

Поэтому россиян призвали не дожидаться проявления осложнений, а прививаться или ревакцинироваться.

Ранее мы писали о тяжести течения стелс-омикрона.

Коронавирус,Михаил Мурашко,
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