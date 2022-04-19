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30 минут назад

Врач оценила тяжесть течения стелс-омикрона

Анна Шутова

Врач-пульмонолог Ольга Марданова заявила, что течение стелс-омикрона не более и не менее тяжелое, чем у первоначального омикрон-штамма. Об этом сообщает издание «Известия».

Врач оценила тяжесть течения стелс-омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала медик, тяжесть заболевания зависит от наличия иммунитета у человека: если он есть, стелс-омикрон будет протекать легче, а если нет, то тяжелее.

«Опасен этот штамм для невакционированной группы населения, а также для тех, кто еще не переболел, а значит, не выработался иммунитет к вирусу», — сообщила пульмонолог.

По словам врача, у таких пациентов шансы заболеть коронавирусом гораздо выше из-за заразности штамма.

Среди симптомов стелс-омикрона - температура до 39 градусов, слабость, ломота, насморк и кашель. Иногда больной может столкнуться с потерей обоняния и проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Ранее врач рассказал, как ускорить восстановление после пневмонии.

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