Врач оценила тяжесть течения стелс-омикрона

Врач-пульмонолог Ольга Марданова заявила, что течение стелс-омикрона не более и не менее тяжелое, чем у первоначального омикрон-штамма. Об этом сообщает издание «Известия».

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Как рассказала медик, тяжесть заболевания зависит от наличия иммунитета у человека: если он есть, стелс-омикрон будет протекать легче, а если нет, то тяжелее.

«Опасен этот штамм для невакционированной группы населения, а также для тех, кто еще не переболел, а значит, не выработался иммунитет к вирусу», — сообщила пульмонолог.

По словам врача, у таких пациентов шансы заболеть коронавирусом гораздо выше из-за заразности штамма.

Среди симптомов стелс-омикрона - температура до 39 градусов, слабость, ломота, насморк и кашель. Иногда больной может столкнуться с потерей обоняния и проблемами с желудочно-кишечным трактом.