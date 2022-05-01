Минздрав предупредил о рисках по коронавирусу

Министерство здравоохранения предупреждает о возможном риске роста заболеваемости в России. Слова главы ведомства передает издание KONKURENT.RU.
По мнению Михаила Мурашко, в 2022 году россияне могут столкнуться с новой вспышкой COVID 19. Произойти это может из-за снижения коллективного иммунитета к коронавирусу. Как полагает министр, для решения проблемы должно объяединиться все общество.
В первую очередь, речь о вакцинации. По словам Михаила Мурашко, чтобы предупредить рост заболеваемости ревакцинацию стоит сделать уже сейчас. Кроме того, следует проводить необходимую профилактику.
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