Чумаков предположил, когда COVID-19 станет простудой

«COVID останется в человеческой популяции. Другое дело, что он будет все время ослабевать и превратится в один из возбудителей сезонных заболеваний. Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте. Я думаю, что в течение года-полутора мы уже не будем говорить „COVID“, а просто это один из простудных возбудителей», — сказал Петр Чумаков.