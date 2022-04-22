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1 час назад

Чумаков предположил, когда COVID-19 станет простудой

Даша Краснова

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков заявил, что коронавирус станет сезонным возбудителем простуды. Об этом сообщает URA.RU.

Чумаков предположил, когда COVID-19 станет простудой
Фото: unsplash.comunsplash.com

«COVID останется в человеческой популяции. Другое дело, что он будет все время ослабевать и превратится в один из возбудителей сезонных заболеваний. Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте. Я думаю, что в течение года-полутора мы уже не будем говорить „COVID“, а просто это один из простудных возбудителей», — сказал Петр Чумаков.

По мнению ученого, коронавирус не будет существенно влиять на жизнь людей. Возможна даже отмена тестов при первых симптомах.

«Я думаю, что коронавирус с новой силой не вернется. Его эволюция таким образом пошла, что сейчас он уже не очень болезнетворный, и этот процесс будет продолжаться. Следующие штаммы будут еще мягче».

Однако может быть и другой вариант, при котором COVID-19 может стать еще заразнее.

«Распространение будет ускоряться. Он будет становиться все более заразным. Он уже очень быстро распространяется, но не с такой скоростью, как вирус кори. Ослабевать заразность не будет, это точно, потому что всегда в конкуренции побеждает тот вирус, который быстрее распространяется, поэтому для него нет пути назад», — подчеркнул Петр Чумаков.

До этого мы рассказывали про опасные для сердца последствия коронавируса.

Коронавирус,Петр Чумаков,РАН,
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