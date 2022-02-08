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2 часа назад

Кардиолог перечислил опасные последствия коронавируса

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Постковидный синдром – комплекс сигналов организма, который появляется вследствие перенесенного заболевания COVID-19. Эксперт рассказал «Рамблеру», какие изменения самочувствия опасны и требуют скорейшего обращения к врачу.

"Чем тяжелее болеет пациент, тем больше он испытывает симптомов и последствий ковида. К основным тревожным сигналам организма относятся проблемы, связанные с нарушением работы головного мозга и центральной нервной системы. Это заторможенность реакций, проблема со сном, с памятью, восприятием. Это указывает на возможные нарушения мозгового кровообращения и, безусловно, требует внимания. В этом случае еще один отягощающий фактор – гипоксия тканей. Поэтому человек должен прийти на осмотр к неврологу, пройти обследование. Второй набор симптомов – одышка, непрекращающийся кашель. Это говорит о том, что ковид нарушил работу системы дыхания и вызвал изменения, которые из острой ситуации переросли в хроническую. Здесь нужно делать КТ (компьютерную томограмму – прим. ред.), оценку функции внешнего дыхания, тест с ингаляторами и понимать, насколько снижен легочный объем дыхания. Еще один симптом – нарушение обоняния. Это говорит о том, что вирус имеет достаточно сильный уровень нейротоксичности. На сегодняшний момент лечить это можно обонятельными тренингами, назальными кортикостероидами, различными ноотропными назальными каплями. Но это способно лишь немного укоротить промежуток до полного восстановления восприятия запахов, но, к сожалению, полностью запахи восстанавливаются в районе шести месяцев".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением обладатель статуса "Московский врач"

Симптомы повторного заражения COVID-19 часто путают с постковидным синдромом. Важно знать, на что обратить внимание и какие меры принимать.

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