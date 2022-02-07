Врач назвал симптомы повторного заражения COVID-19

Доктор медицинских наук, врач Антон Ершов перечислил симптомы повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает LIFE.
По словам медика, уже переболевшие COVID-19 во второй раз сталкиваются с симптомами простуды и синдромом хронической усталости:
«Вначале это была пневмония тяжелая, потом была кишечная форма инфекции, очень многие прошли через нее, сейчас это переходит в ОРВИ в связи с появлением омикрона, а дальше это будет синдром хронической усталости. Это то, что я сейчас вижу у людей, болеющих омикроном второй раз. Они не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не он, а повторное заражение омикроном», — заявил врач.
Кроме того, часто переболевшие жалуются на боли в спине. Это может свидетельствовать о проявлении синдрома интоксикации.
«Многие подозревают, что это грыжа либо проблема с почками. Нет, в данном случае это токсины. В момент инфекции происходит интоксикация, а после заболевания просто бывает так, что еще не все токсины вымылись из организма», — сказал Антон Ершов.
Также он призвал переболевших омикроном не контактировать с потенциально зараженными людьми, так как можно инфицироваться повторно.