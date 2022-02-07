Зафиксирован новый частый симптом штамма "омикрон"

"Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при омикроне это общая потливость всего тела. Происходит так, что и одежду приходится менять, и подушку, и одеяло, причем и у детей, и у взрослых. Потеют и волосяные железы — голова становится мокрая".