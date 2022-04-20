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15 минут назад

Россиян предупредили о "слоновой болезни" после COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в качестве постковидного синдрома у переболевших может начаться "слоновая болезнь". Об этом сообщает Ura.ru.

Россиян предупредили о "слоновой болезни" после COVID-19
Фото: PixabayPixabay

Это заболевание возникает из-за того, что болезнь поражает лимфатическую систему, после чего начинается воспаление. При этом он предупредил, что подобная болезнь чаще всего встречалась у переболевших дельта-штаммом.

«„Слоновая болезнь“, по-другому, лимфостаз или элефантиаз — это достаточно редкое осложнение. Оно может развиться из-за воспаления лимфатических узлов и лимфатических сосудов. При элефантиазе область проявления — паховые части. Часто проблемы с лимфатической системой встречались у пациентов при штамме „Дельта“»

Эксперт отметил, что подозревает о том, что подобные проблемы появлялись из-за уже существующих осложнений у пациентов: хронического тонзиллита или заболевания ЖКТ с развивающимся мезаденитом.

«Пациенты жаловались на мезаденит, когда из-за воспаления лимфаузлов брыжейки кишечника, жидкость застаивалась в брюшной полости и возникали достаточно интенсивные боли в животе, особенно у детей»

Также он добавил, что из-за интенсивных болей в горле люди отказывались от еды и питья. Это происходило из-за воспаления лимфоузлов в шее.

Ранее сообщалось, что психиатр раскрыл главную жалобу пациентов, перенесших COVID.

Коронавирус,Владимир Болибок,
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