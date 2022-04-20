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1 час назад

Психиатр раскрыл главную жалобу пациентов, перенесших COVID-19

Мария Каткова

Главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал о том, на что больше всего жалуются пациенты после коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Психиатр раскрыл главную жалобу пациентов, перенесших COVID
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, большинство пациентов жалуются на снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления. Подобное состояние уже получило название "ковидный туман".

"Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления"

Конкретные сроки продолжительности такого эффекта он не назвал, но отметил, что они беспокоят пациентов дольше, чем это происходит с людьми после перенесенной тяжелой пневмонии или других вирусных заболеваний.

Ранее сообщалось, что врач заявил об опасности потери зрения после COVID-19.

Коронавирус,Георгий Костюк,
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