Эксперт заявил о невозможности прекращения мутации COVID

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус не прекратит мутировать, так как это — естественный процесс эволюции вирусов. Об этом сообщает ТАСС.
"Мутации коронавируса не закончатся ни на "омикроне", ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов", — заявил он.
Как сообщает Роспотребнадзор, за 15-ую неделю 2022 года микрон-штамм стал сильно доминировать в выявляемых случаях коронавируса. Так, "дельта" составила всего 0,5%, а "омикрон" был найден в 97,5% случаев.
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