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1 час назад

Эпидемиолог заявил о невозможности прекращения мутации COVID-19

Мария Каткова

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус не прекратит мутировать, так как это — естественный процесс эволюции вирусов. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт заявил о невозможности прекращения мутации COVID
Фото: PixabayPixabay

"Мутации коронавируса не закончатся ни на "омикроне", ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов", — заявил он.

Как сообщает Роспотребнадзор, за 15-ую неделю 2022 года микрон-штамм стал сильно доминировать в выявляемых случаях коронавируса. Так, "дельта" составила всего 0,5%, а "омикрон" был найден в 97,5% случаев.

Ранее сообщалось, что психиатр раскрыл главную жалобу пациентов, перенесших COVID.

Коронавирус,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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