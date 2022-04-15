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2 часа назад

Эксперт спрогнозировал новую волну коронавируса в РФ

Даша Краснова

Шестая волна коронавируса в России может начаться осенью. Резкий скачок заболеваемости произойдет в сентябре. Об этом сообщает газета "Известия".

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что летом ситуация с эпидемиологической точки зрения будет нестабильная.

"С сентября же, когда люди начнут возвращаться из отпуска, закончатся каникулы, возобновление социальных контактов может привести к резкому скачку заболеваемости. Особенно в условиях, когда основная часть эпидмер отменена", – пояснил Крючков.

По его словам, новая волна не будет иметь ощутимых последствий, если темпы вакцинации вернутся к показателям – 450–500 тысяч человек в сутки. Сейчас около 82 тысяч человек прививаются каждый день.

В некоторых странах Европы и Китае сегодня замечен рост заболеваемости, в России этот показатель может начать увеличиваться через пару месяцев.

"Он не имеет особых преимуществ перед уже существующими вариантами, но обладает чуть большей заразностью – на 10% выше, чем "Омикрон" ВА.1 и ВА.2. Сейчас самое время готовиться к его приходу, однако заново вводить ранее отмененные ограничения нецелесообразно. Самое главное – активно заниматься вакцинацией населения", – сказал Крючков.

До этого мы рассказывали, что происходит с коронавирусом сейчас.

Коронавирус,Видео,Николай Крючков,
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