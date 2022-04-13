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1 час назад

В инструкцию к "КовиВаку" добавили 33 побочных эффекта

Мария Каткова

В инструкцию к вакцине от коронавируса "КовиВак" было добавлено 33 новых побочных эффекта. Информация об этом присутствует в государственном реестре лекарств.

В инструкцию к "КовиВаку" добавили 33 побочных эффекта
Фото: PixabayPixabay

Среди побочных эффектов добавились аллергические реакции: крапивница, ангиоотек, анафилактический шок, а также сыпь и зуд. Также заявлены эффекты, которые влияют на нервную систему: астения, нарушения сна, обморок и головокружение. В список внесены симптомы, касающиеся общего недомогания: нарушение самочувствия, боль в мышцах и суставах, тахикардия и нарушение чувствительности.

Также добавлено пояснение, что после вакцинации может случится обострение хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что лор рассказала о противопоказаниях назальной вакцины от COVID.

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