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6 минут назад

"Я думаю, что через месяц": врач назвал опасности новой волны COVID-19

Мария Иглина

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов заявил, что уже через месяц в России начнется новая волна заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма стелс-омикрона. Таким прогнозом эксперт поделился в беседе с URA.RU.

Вирусолог назвал опасности новой волны COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Стелс-омикрон“ даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже, хотя то, что мы видим в Европе. Он будет чуть менее быстрым, чем "омикрон", потому что у него преимущество по инфективности перед "омикроном" не настолько высокие, как преимущество "омикрона" перед "дельтой" были. "Омикрон", "дельту" вытеснил буквально по щелчку пальцев",

— поделился Чепурнов.

Вирусолог считает, что рост заболеваемости может произойти уже через месяц:

"Я думаю, что через месяц подойдет „стелс-омикрон“. Все новые подъемы заболеваемости, которые сейчас идут, и Китай, в том числе, потому что он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно".

Ранее в Роспотребнадзоре назвали семь форм СOVID-19.

Коронавирус,Александр Чепурнов,Роспотребнадзор,
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