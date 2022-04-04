Вирусолог назвал опасности новой волны COVID-19

"Стелс-омикрон“ даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже, хотя то, что мы видим в Европе. Он будет чуть менее быстрым, чем "омикрон", потому что у него преимущество по инфективности перед "омикроном" не настолько высокие, как преимущество "омикрона" перед "дельтой" были. "Омикрон", "дельту" вытеснил буквально по щелчку пальцев",