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1 час назад

В Роспотребнадзоре назвали семь форм СOVID-19

Даша Краснова

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Антонина Плоскирева рассказала, что врачи выделили семь форм коронавирусной инфекции. Ее слова передает KP.RU.

В Роспотребнадзоре назвали семь форм СOVID-19
Фото: unsplash.comunsplash.com

Плоскирева рассказала о ковид-ОРВИ — острой респираторной вирусной инфекции, похожей на обычную простуду. Она также назвала ковидную пневмонию, ковид-аносмию (нарушения обоняния).

Еще одна форма — нейроковид, при котором поражены нервные клетки, в том числе головного мозга. Тогда пациент ощущает головокружения, головные боли и расстройства памяти.

Другая форма — гастроинтестинальная, похожая на кишечную инфекцию. Также Плоскирева отметила, что коронавирус способен поражать печень.

Специалистка отдельно выделила бессимптомную форму, указав, что она может быть опасна, так как человек активно выделяет вирус и заражает окружающих. При такой форме у 85 процентов пациентов выявляют лейкопению — снижение уровня иммунных клеток-лейкоцитов.

Еще одна форма коронавируса — сочетанная, при которой у пациента есть признаки нескольких видов COVID-19.

До этого мы рассказывал о новых волнах коронавируса в России.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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